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محسن النابتي: اميركا تفرض حصارا مقنّعا على تونس بسبب رفض التطبيع وعلى الشعب الاعتصام أمام سفارتها

Publié le Lundi 23 Octobre 2023 - 12:48 قراءة: 0 د, 53 ث
      
حذّر الناطق الرسمي باسم التيّار الشعبي، محسن النابتي، خلال استضافته في برنامج ماتينال اذاعة شمس من خطورة القبول بتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر.

وأضاف محسن النابتي، اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، أن مصر إذا لم تواجه العدو ستنتهي أشلاء معتبرا أن أول الدول التي ستنتهي في صورة تم القبول بتهجير الفلسطينيين هما مصر والأردن.

...

ولفت الناطق الرسمي باسم التيّار الشعبي، إلى أنه ليس من مصلحة مصر والأردن وإيران وحزب الله انهزام فلسطين.

وتابع بأن بقاء مصر والنظام المصري رهين العملية الجارية حالياً وصرح "إذا قبل النظام المصري بقرار ترحيل الفلسطينيين لن يستمر ساعة واحدة ومصر ستنتهي".

كما شدد النابتي على أن المطلوب من مصر اليوم الدفاع عن الفلسطينيين وإدخال المساعدات إلى غزة.

من ناحية أخرى قال محسن النابتي أن على التونسيين التعامل مع قضية غزة كأنها حرب ضد الارهاب في بن قردان.
واكد أن واشنطن تفرض حصارًا مقنّعا على تونس بسبب رفضها المطلق للتطبيع متابعا " على جميع الشعوب العربية بما فيها الشعب التونسي الخروج للاعتصام أمام السفارات الاميركية".
وشدد على أن اسرائيل مجرد كلب حراسة للمصالح الأميركية.


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