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فريد الباجي: " موقف تونس من اسرائيل لم يشهده العرب منذ عهد صلاح الدين الأيوبي"‎

Publié le Samedi 21 Octobre 2023 - 15:33 قراءة: 0 د, 18 ث
      
قال فريد الباجي في حوار عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم أن جميع العرب والمسلمين اثمون لصمتهم على الاحتلال منذ 75 سنة.
وأضاف " موقف تونس رفع عنا الإثم لأنه اقوى موقف ضد الاحتلال الصهيوني منذ عهد صلاح الدين الأيوبي".
وتابع " نحن مع مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لكن مع العرب وبعيدا عن الفوضى".

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