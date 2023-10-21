فريد الباجي: " موقف تونس من اسرائيل لم يشهده العرب منذ عهد صلاح الدين الأيوبي"‎

قال فريد الباجي في حوار عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم أن جميع العرب والمسلمين اثمون لصمتهم على الاحتلال منذ 75 سنة.وأضاف " موقف تونس رفع عنا الإثم لأنه اقوى موقف ضد الاحتلال الصهيوني منذ عهد صلاح الدين الأيوبي".وتابع " نحن مع مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لكن مع العرب وبعيدا عن الفوضى".