Babnet

مطار تونس قرطاج: تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تدليس وثائق السفر وتقليد أختام السلطة العمومية وايقافات ومحجوزات بالجملة

Publié le Samedi 21 Octobre 2023 - 10:22 قراءة: 2 د, 25 ث
      
تمكن أول أمس اعوان محافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تدليس وثائق السفر وتقليد أختام السلطة العمومية.

وتفيد تفاصيل القضية انه في إطار تعقب الشبكات الإجرامية الدولية ومكافحة مختلف الجرائم عبر الوطنية، وعلى اثر تقدم مُسافر تونسي إلى مطار تونس قرطاج قصد السفر في إتجاه إحدى الدول الأوروبية بمقتضى جواز سفر وبطاقة إقامة أوروبية مفتعلة إضافة إلى أختام حدودية تونسية وأجنبية مدلّسة مدرجة بجواز سفره، للغرض اقتضت تعليمات النيابة العمومية بتونس تعهيد مصلحة الأبحاث العدلية بالمحافظة بالبحث، حيث أمكن لإطارات وأعوان ذات الوحدة الكشف عن تورط مجموعة من الأشخاص ينشطون بين تونس وبلد أجنبي في تكوين وفاق قصد تدليس وثائق سفر وتأشيرات أجنبية لتسهيل عبور المهاجرين غير النظاميين في اتجاه مختلف دول أوروبا.

...

بمباشرة الأبحاث على صعيد مصلحة الأبحاث العدلية مع ذي الشبهة أكد تحصله على بطاقة إقامة أجنبية من قبل نفر تونسي تعرّف عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتفاقا على توفير بطاقة الإقامة والأختام الحدودية الحدودية لقاء مبلغ مالي قدره 1000 أورو وتولى أخذ بصماته وصور شمسية بإحدى المقاهي بجهة لافيات بالعاصمة.

بإجراء التحريات الميدانية اللازمة تم التعريف بذي الشبهة الثاني وضبطه بالمقهى المذكور، حيث بتفتيش سيارته أمكن العثور على بطاقة إقامة أوروبية مفتعلة ومبلغ مالي هام من العملة التونسية إضافة إلى استمارات خاصة بطلب تأشيرات سفر.

بتعميق التحريات معهد أكد أنه ينشط كوسيط بين الراغبين في الهجرة إلى الفضاء الأوروبي ونفر من جنسية عربية مُقيم ببلد أجنبي، مضيفا أنه تولى افتعال بطاقة تعريف وطنية يقدم نفسه من خلالها بكونه إطار بالجيش الوطني ببلد أجنبي وإرسال صورتها له عبر تطبيقة واتس آب دون تمكينه منها وذلك بغاية استعمالها لاستقطاب الراغبين في الهجرة والتحيل عليهم واقناعهم بالتعامل معه، كما اعترف بتسوغه لشقة بجهة قليبية.

هذا وثبت أيضا تورط شخص ثالث ضمن ذات الشبكة كوسيط حيث يقوم بتحويل الأموال المتأتية من النشاط الإجرامي إلى البلد الأجنبي أو الى حسابات بنكية لأشخاص داخل التراب التونسي.

بعد التنسيق مع النيابة العمومية وبتفتيش محلات سكنى ذوي الشبهة تم حجز مجموعة من المعدات المستعملة في افتعال بطاقات الإقامة الأجنبية والتأشيرات والمتمثلة في مجسم ختم دخول حدودي خاص بالبلاد التونسية و4 مجسمات أختام حدودية خاصة بدول أوروبية مختلفة، و8 جوازات سفر تونسية أحدها مدرج بها تأشيرة سفر أوروبية مفتعلة،و4 وثائق تعريف لدول أوروبية،و 22 أنموذج ملصقات تأشيرات، و حواسيب محمولة، آلة طباعة، مبلغ مالي قدره 1935 دينار، و3 لوحات رقمية، ووصولات تحويلات بنكية مرسلة من طرفه إلى نفرين تونسيين.

بمزيد التحري اعترف ذي الشبهة الثالث بتعمده إنشاء موقع وهمي لوكالة أسفار بالاستعانة بامرأة تونسية وقد استعمل هويتها لتقوم بسحب طرد بريدي مُرسل من نفر آخر تونسي مُقيم ببلد أجنبي (تم التعريف به لاحقا وتبين أنه محل مناشير تفتيش من أجل تكوين عصابة مفسدين) ينشط ضمن ذات الشبكة، حيث بعد التنسيق مع النيابة العمومية والتحول إلى إحدى شركات الشحن السريع بجهة الشرقية بالعاصمة تم حجز الطرد وبتفتيشه عُثر به على تأشيرة سفر مفتعلة ملصق بها ختم سفارة أوروبية مخبأة بإحكام داخله.

بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ ب3 أنفار وإدراج نفرين بالتفتيش من أجل "التدليس ومسك واستعمال مُدلس وتقليد أختام سلطة عمومية" والأبحاث مازالت متواصلة.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275488


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
السبت 21 أكتوبر 2023 | 6 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:04
17:37
15:11
12:11
06:32
05:05
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet26°
23° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-20
28°-19
34°-20
34°-23
27°-21
  • Avoirs en devises
    26708,5

  • (20 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35688 DT        1$ =3,18254 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 oct)   1230,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*