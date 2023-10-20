أعلن الجمعة 19 أكتوبر، زير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن استقالته من منصبه بعد أريعة أيام من الهجوم الذي نفذه التونسي عبد السلام لسود المقيم في بلجيكيا بطريقة غير قانونية وأودت بحياة سويديين.



وجاءت استقالة وزير العدل البلجيكي اثر التحقيقات التي كشفت أن السلطات التونسية طلبت سابقا من بلجيكا تسليمها عبد السلام لسود لكن لم يتم التعامل مع هذا الطلب.





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يذكر ان المدعو عبد السلام لسود وقبل بضع ساعات من مقابلة جمعت الاثنين الماضي منتخبي بلجيكيا والسويد أقدم على قتل مشجعين سويدييْن بالرصاص قبل أن تتمكن الشرطة البلجيكية من القضاء عليه.