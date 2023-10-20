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رانيا التومي: بسبب مواقفي الداعمة لفسلطين جاتني تهديدات من اسرائيليين‎

Publié le Vendredi 20 Octobre 2023 - 12:26 قراءة: 0 د, 15 ث
      
قالت الخميس 19 أكتوبر، كرونيكور قناة الحوار التونسي رانيا التومي انها تلقت تهديدات بسبب مواقفها الداعمة لفلسطين والرافضة للعدوان الاسرائيلي على غزة.
وأوضحت التومي بأن هذه التهديدات جاءتها بسبب منشوراتها في مواقع التواصل الاجتماعي ومصدرها أشخاص من اسرائيل وانقلترا وغيرها من الدول.
بداية من الدقيقة 8:00


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