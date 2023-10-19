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سحب الترخيص من ملهى ليلي في القرية السياحية قمرت

Publié le Jeudi 19 Octobre 2023 - 21:31 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أذنت وزارة الداخلية لهياكلها باتخاذ قرار سحب ترخيص إحدى الملاهي الليلية بالضاحية الشمالية وعهدت الوزارة للسلط الجهوية والأمنية بتنفيذ القرار والحرص على متابعة ذلك، تبعا للمعاينات الميدانية وزيارات التفقد التي قامت بها مصالحها المعنية.

كما أكد مصدر مطلع لاذاعة موزاييك أن الوزارة ماضية في مواصلة تطبيق القانون واتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضد كل المخالفين.

...

وسبق أن أكد المكلف بتسيير شؤون ولاية تونس فارس الماجري في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 19 أكتوبر سحب الترخيص المسند لشركة تدير ملهى ليلي مشهور في القرية السياحية قمرت المرسى وتكليف مدير إقليم الأمن الوطنى بقرطاج ومعتمد المنطقة بتنفيذ القرار ومتابعته.

وأفاد محدثنا بأن الشركة تعمل -وفق ما تبيٌن -على خلاف الصيغ القانونية وهي غير مصنٌفة من الديوان الوطني للسياحة وليس لها ما يخول ممارسة نشاطها وتعلقت بها عديد المخالفات القانونية التي تستوجب الغلق.

موزاييك


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