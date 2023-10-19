3 وزراء ايطاليون يزورون تونس غدا الجمعة

تنطلق غدا بتونس البعثة الإيطالية الثالثة حول الأمن الغذائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط بمشاركة نائب رئيسة الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني ووزير الفلاحة والسيادة الغذائية فرانشيسكو لولوبريجيدا ووزير الشغل والسياسات الاجتماعية مارينا إلفيرا كالديروني، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.





ومن المقرر أن تكون هذه الزيارة الثالثة بعد زيارتي مصر (13-14 مارس) وألبانيا (27 مارس)، بهدف بناء التعاون في مجال سلامة الأغذية مع البلدان الشريكة، وفي الوقت نفسه، تقديم فرص جديدة للشركات الإيطالية.



...





ومن الجدير بالذكر أنه في يوليو استضافت إيطاليا وشاركت في تنظيم قمة الأمم المتحدة الثانية حول النظم الغذائية في روما، والتي حضرها أيضًا الرئيس التونسي قيس سعيد.

(نوفا)