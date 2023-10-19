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إلغاء تنظيم الدورة 34 لأيام قرطاج السينمائية

Publié le Jeudi 19 Octobre 2023 - 19:03 قراءة: 0 د, 14 ث
      
قرّرت وزارة الشؤون الثقافية إلغاء تنظيم الدورة 34 من أيام قرطاج السينمائية.

وأكدت الوزارة في بلاغ أصدرته مساء اليوم الخميس، أن هذا القرار يأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، واعتبارا للأوضاع الإنسانية الحرجة التي يشهدها قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة جرّاء العدوان الصهيوني الغاشم.

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