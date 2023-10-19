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حفيظ الدراجي لمحمد صلاح : ليتك بقيت صامتا!؟‎

Publié le Jeudi 19 Octobre 2023 - 11:38 قراءة: 0 د, 38 ث
      
‏انتقد المعلق الرياضي حفيظ الدراجي، ما صرّح به لاعب المنتخب المصري ونجم نادي ليفريول الانقليزي في مقطع الفيديو الذي نشره بخصوص الأوضاع في غزة .

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وقال الدراجي " ليته صامتا على أن يقول " ليس من السهل الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة" ويقول " لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة" دون أن يبدي تعاطفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ويدين العدوان.
...


وخاطب الدراجي صلاح قائلا " الحياة مواقف يا محمد .. وموقفك تأخر كثيرا ، و لم يكن في مستوى عظمة مصر وشعب مصر للأسف".


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