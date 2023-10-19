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صفاقس: يضع حدا لحياته بطريقة بشعة

Publié le Jeudi 19 Octobre 2023 - 09:29 قراءة: 0 د, 13 ث
      
أقدم أمس كهل في الخمسينيات من العمر على الإنتحار بطريقة بشعة ،حيث ألقى بنفسه من "القنطرة" المقابلة لاحدى المصحات بصفاقس ليسقط على السكة الحديدية ويدهسه القطار ويحول جسده الى اشلاء .

وقد تم رفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة.


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