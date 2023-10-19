صفاقس: يضع حدا لحياته بطريقة بشعة

أقدم أمس كهل في الخمسينيات من العمر على الإنتحار بطريقة بشعة ،حيث ألقى بنفسه من "القنطرة" المقابلة لاحدى المصحات بصفاقس ليسقط على السكة الحديدية ويدهسه القطار ويحول جسده الى اشلاء .



وقد تم رفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة.



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