صدور حكم قضائي بحلّ الحزب الليبرالي التونسي

أصدرت الدائرة المدنية 31 بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ابتدائيا قضى بحلّ الحزب الليبرالي التونسي.



وحسب اذاعة موزاييك فإن المكلف العام بنزاعات الدولة كان تقدم في حق الكاتب العام للحكومة بدعوى قضائية لدى الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لطلب حلّ الحزب الليبيرالي التونسي.

وقد استجابت الدائرة المدنية للطلب وقضت بحلّ الحزب، علما وأن الحكم الابتدائي قابل للاستئناف واستئنافه يوقف تنفيذه.



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