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محمد علي السويسي يفضح مزاعم شخصية تونسية تدعي استقالتها من شركة ميتا دعما لفلسطين ‎

Publié le Mercredi 18 Octobre 2023 - 20:45 قراءة: 0 د, 27 ث
      
نشر تونسي يدعى أحمد قوبعة تدوينة وسيرة ذاتية قائلا أنه يعمل ضمن هيئة القادة في شركة ميتا التي يملكها مارك زوكوربارغ وذلك دعما لفلسطين ورفضا للاعتداء على قطاع غزة.
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الاعلامي الخبير في تكنولوجيا المعلومات محمد علي السويسي أوضح أن هذا الشخص كاذب وان سيرته مزيفة وأنه باحث عن شغل ليخادع وسائل إعلام عربية ودولية.


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