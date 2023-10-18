محمد علي السويسي يفضح مزاعم شخصية تونسية تدعي استقالتها من شركة ميتا دعما لفلسطين ‎

نشر تونسي يدعى أحمد قوبعة تدوينة وسيرة ذاتية قائلا أنه يعمل ضمن هيئة القادة في شركة ميتا التي يملكها مارك زوكوربارغ وذلك دعما لفلسطين ورفضا للاعتداء على قطاع غزة.الاعلامي الخبير في تكنولوجيا المعلومات محمد علي السويسي أوضح أن هذا الشخص كاذب وان سيرته مزيفة وأنه باحث عن شغل ليخادع وسائل إعلام عربية ودولية.