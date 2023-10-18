لطفي بوشناق يعلن عن تخليه عن لقب سفير النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة بسبب صمتها أمام ما يحدث في غزة‎

نشر الاربعاء 18 أكتوبر، الفنان لطفي بوشناق تدوينة بصفحته الرسمية على موقع الفايسبوك أعلن من خلالها عن تخليه عن لقب سفير النوايا الحسنة لدى منظمة الأمم المتحدة.



وأوضح لطفي بوشناق أن تخليه عن لقب سفير النوايا الحسنة يأتي احتجاجًا على ما وصفه الصمت الرهيب لهذه المنظمة أمام ما يحدث في حق المدنيين الأبرياء الفلسطينيين.



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