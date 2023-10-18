الصحفي التونسي بسام بونني يقدم استقالته من البي بي سي

أعلن الصحفي التونسي بسام بونني مراسل ال BBC في شمال افريقيا تقديم استقالته من هيئة الاذاعة البريطانية البي بي سي البريطانية بسبب التصعيد في قطاع غزة.

وكتب بسام بونني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "تقدمت صباح اليوم باستقالتي من هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي لما يحتمه عليّ الضمير المهني".



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