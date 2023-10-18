حمام الأنف : شبكة ترويج المخدرات بالوسط المدرسي في قبضة الأمن

تمكن أول أمس اعوان الادارة الفرعية لمكافحة الأجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني، من الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات بالوسط المدرسي متلبسين وبحوزتهم 3 صفائح من المخدرات .



واعترف الجناة انهم يروجون المخدرات بمدينة بوقرنين بحمام الأنف منذ فترة بالوسط المدرسي مقابل مبالغ مالية متفاوتة ولبعض مستهلكي المخدرات بالجهة.





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باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم لاحالتهم على القضاء.