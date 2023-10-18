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حمام الأنف : شبكة ترويج المخدرات بالوسط المدرسي في قبضة الأمن

Publié le Mercredi 18 Octobre 2023 - 09:43 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تمكن أول أمس اعوان الادارة الفرعية لمكافحة الأجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني، من الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات بالوسط المدرسي متلبسين وبحوزتهم 3 صفائح من المخدرات .

واعترف الجناة انهم يروجون المخدرات بمدينة بوقرنين بحمام الأنف منذ فترة بالوسط المدرسي مقابل مبالغ مالية متفاوتة ولبعض مستهلكي المخدرات بالجهة.

...

باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم لاحالتهم على القضاء.


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