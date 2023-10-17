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رئيس الجمهورية يستقبل سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية

Publié le Mardi 17 Octobre 2023 - 21:06 قراءة: 0 د, 44 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 بقصر قرطاج، سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية.
وتناول اللقاء التوازنات المالية للدولة والاستعدادات الجارية بخصوص مناقشة مشروع الميزانية لسنة 2024 وقانون المالية التعديلي للسنة الجارية وقانون المالية للسنة المقبلة.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرّر الثلاثاء، إنهاء مهام وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد. كما قرّر تكليف وزيرة المالية سهام نمصية، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية،حسب ما جاء في بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية نشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
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وكان الرئيس قيس سعيد قد التقى وزير الاقتصاد والتخطيط المقال في السادس من أكتوبر 2023 مشددا على أن الدولة واحدة وموحّدة ولها سياسة واحدة يضبطها رئيس الجمهورية، مضيفا بأنّه لا يمكن أن تعمل كل وزارة بصفة مستقلّة عن الوزارات الأخرى وبأن التصريحات والمواقف يجب أن تتنزل في إطار السياسة العامّة للدولة.



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