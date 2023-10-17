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إنهاء مهام وزير الاقتصاد والتخطيط

Publié le Mardi 17 Octobre 2023 - 20:29 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الثلاثاء، إنهاء مهام وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد. كما قرّر رئيس الدولة تكليف وزيرة المالية سهام نمصية، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية ،حسب ما جاء في بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية نشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وكلّف الرئيس قيس سعيد قد التقى وزير الاقتصاد والتخطيط المقال في السادس من أكتوبر 2023 مشددا على أن الدولة واحدة وموحّدة ولها سياسة واحدة يضبطها رئيس الجمهورية، مضيفا بأنّه لا يمكن أن تعمل كل وزارة بصفة مستقلّة عن الوزارات الأخرى وبأن التصريحات والمواقف يجب أن تتنزل في إطار السياسة العامّة للدولة.

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