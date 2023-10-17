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أورنج تونس تدعو إلى المساهمة بكثافة في دعم الشعب الفلسطيني

Publié le Mardi 17 Octobre 2023 - 15:01 قراءة: 0 د, 36 ث
      
بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي تدعو شركة أورنج تونس إلى المساهمة بكثافة في دعم الشعب الفلسطيني وذلك من خلال ارساليات قصيرة تحتوي كلمة HLEL على الرقم 1810.
علما وأن شركة أورنج تونس أطلقت يوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري حملة دعم ومساندة واسعة للتبرع لأخواتنا في فلسطين وتؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني وأهالينا في غزة.


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ويتعرض قطاع غزة لقصف بري وبحري وجوي منذ إطلاق المقاومة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" ، حيث يشن جيش المحتل غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف 2879 شهيد ونحو 11 ألف جريح في القطاع، و61 شهيد وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية.


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