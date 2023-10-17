القضاء يصدر حكمه على النائبة بمجلس نواب الشعب فاتن النصيبي

قررت أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى في حق النائبة بمجلس نواب الشعب فاتن النصيبي التى فازت بالإنتخابات التشريعية عن دائرة إنتخابية وسط العاصمة وذلك في القضية التى رفعها عليها أحد المترشحين في الانتخابات التشريعية الفارطة والذي لم يفز في تلك الانتخابات بين فيها إن النائبة المذكورة قدمت شهادة إقامة بالدائرة الإنتخابية التي ترشحت عنها، متّهما إياها بأنها لا تقطن بمرجع النظر الترابي لتلك الدائرة، وردّت المشتكى بها بأنها تملك أكثر من عنوان وسبق لها أن أقامت بالسكنى في مرجع نظر دائرتها الإنتخابية.



وقد تقرّر حينها إحالة النائبة، المشتكى بها بحالة تقديم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ليتقرر إحالتها، على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي أصدرت في حقها بطاقة إيداع بالسجن ثم قضت بعد استنطاقها والاستماع لمحاميها الحكم عليها بعدم سماع الدعوى.



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