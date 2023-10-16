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بعد توقف برنامج مريم بالقاضي لأسباب "تقنية"، عادل بوهلال يعتذر عن تقديم برنامجه الرياضي في قناة تلفزة تي في ‎

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 21:17 قراءة: 0 د, 24 ث
      
نشر الاثنين 16 أكتوبر، الاعلامي عادل بوهلال تدوينة أعلن من خلالها اعتذاره عن تقديم برنامجه الرياضيT.sport وتحفظ عن ذكر الأسباب مشيرا الي أنه سيقوم بكشفها في وقت لاحق.

وقال بوهلال " أعتذر الليلة عن تقديم البرنامج الرياضي "T. Sport" لأسباب سأكشفها لاحقا" مع الاشارة الي أن أول حلقة من البرنامج تم بثها بتاريخ 2 أكتوبر.

...

تجدر الاشارة الي ان الاعلامية مريم بالقاضي التي انطلقت في تقديم برنامج من تونس على نفس القناة أعلنت الأسبوع الماضي عن توقف برنامجها لأسباب قالت انها تقنية.


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