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غدا جلسة صلحية حول اضراب نقل المحروقات

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 19:41 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تنعقد غدا الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 جلسة عمل حول برقية الاضراب في قطاع المحروقات الصادر من الجامعة العامة للنفط والمواد الكمياوية.

وقال سلوان السميري الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكمياوية ان الجلسة ستنعقد بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وبحضور الوزير مالك الزاهي. وذكر ان جلسة يوم غد حددت بطلب من الوزير وذلك خلال جلسة يوم 13 أكتوبر 2023 التي شهدت غياب الشريك الاجتماعي.

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ووفق جريدة الشعب نيوز كانت المفاوضات تتقدم بشكل جيد حيث تم التقارب في وجهات النظر وتم الاتفاق على جلسة يوم 11 أكتوبر 2023 بين الجامعة العامة للنفط والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للتجارة والصناعة من اجل التفاوض حول اتفاقية قطاعية خاصة بنقل المحروقات.

وخلال الجلسة التي احتضنها مقر جامعة النفط عبرت الجامعة الوطنية للنقل عن مواقف جديدة مما عطل تقدم المفاوضات.

وللتذكير فان مطالب قطاع المحروقات تتضمن عدة نقاط أبرزها امضاء الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور منذ 2018 وإصدار اتفاقية قطاعية لنقل المحروقات.


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