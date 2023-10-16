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سمير الشفي: محمود عباس تنكر لدماء شعبه وضرب بعرض الحائط الموقف البطولي لياسر عرفات

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 19:34 قراءة: 0 د, 37 ث
      
دعا سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الإثنين 16 أكتوبر، إلى حشد كل الإمكانيات لدعم القضية الفلسطينية، قائلا إن الاتحاد سيوجه باسم اللجنة الوطنية لدعم المقاومة، رسائل احتجاج وتنديد لسفارة الاتحاد الأوروبي للتنديد بمواقفهم العنصرية والكيل بمكيالين، مشيرا إلى أن طوفان الأقصى عرى الوجوه الغادرة المتربصة بالأمة العربية.
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وأضاف الشفي أن الاتحاد تألّم من موقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قائلا إنه تنكر لدماء شعبه وأطفاله ومساجده، ضاربا بعرض الحائط الموقف البطولي الذي كان يجسّده ياسر عرفات والذي رفض مغادرة مقر القيادة الفلسطينية عندما قال:" يريدونني أسيرا أو طريدا أو قتيلا.. وأنا أقول.. بل شهيدا.. شهيدا.. شهيدا"
IFM


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