الزرقوني: “75 بالمائة من الشباب التونسي مستعد للهجرة في حال سنحت الفرصة

تحدث حسن الزرقوني، مدير عام مؤسسة “سيغما كونساي” لسبر الآراء عن نتائج الدراسة الميدانية التي تم تقديمها مؤخرا والمتعلقة بهجرة الشباب التونسي.

وأوضح الزرقوني خلال استضافته اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023، في برنامج اكسبراسو أن نسبة الشباب التونسي بين 18 و30 السنة المستعد للهجرة متى سنحت الفرصة تبلغ 75.7 بالمائة.



وتكون النسبة مرتفعة أكثر في صفوف الذكور حيث تقدر ب83 بالمائة.



وتصل النسبة إلى 58.8 بالمائة بالنسبة للفئة العمرية بين 30 و44 سنة، وتبلغ 8 بالمائة بالنسبة لمن فاق سنهم 60 سنة، فيما أعرب 50 بالمائة من التونسيين المستجوبين عن استعدادهم للهجرة ان أمكن ذلك.ويرغب 55 بالمائة من التونسيين المستجوبين في الهجرة بهدف تحسين الوضعية المادية، ويبحث 31 بالمائة عن فرص عمل جيدة ومستقرة، حيث “تعتبر الأغلبية أنها تشتغل في عمل لا تريده” وفق تأكيد الزرقوني.ويبحث 20 بالمائة من التونسيين عن الهجرة لتحسيين الحياة الخاصة والمهنية خاصة عند الشباب.وأشار الزرقوني عن تأكيد الشباب المستجوبين عن “بحثهم عن الإحترام من مختلف الأطراف خاصة من قبل الإدارة في ظل المعاناة من البيروقراطية”.وترتبط أسباب الهجرة أساسا بالبطالة في ظل عدم وجود أفق التشغيل إلة جانب المشاكل الاقتصادية، والبحث عن حياة أفضل.من جهة أخرى يفسر التونسيون غير الراغبين في الهجرة، ذلك بالموانع العائلية أو الارتباط بالوطن أو عدم الرغبة في الخروج من إطار الراحة.وأشار الزرقوني إلى الارتفاع الكبير في عدد الأطباء الذي غادروا تونس خلال السنوات الأخيرة.كما لفت إلى التراجع الكبير في أعداد التونسيين الذين يعودون لتونس بعد الهجرة.ويعتبر 63 بالمائة من التونسيين المستجوبين أن الحكومات هي المسؤولة عن الوضع حيث يؤكدون دور السياسة في جعل الاقتصاد مستقر.