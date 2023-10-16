Babnet

فيديو : بعد أن فقد ابنه في انتفاضة الأقصى، والد محمّد الدرّة يفقد شقيقيه اثر القصف الاسرائيلي على غزة‎

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 10:03 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تداولت الاثنين 16 أكتوبر، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوالد محمد الدرة وهو يجلس قرب جثماني شقيقيه الذين استشهدا في القصف الاسرائيلي على غزة.

وبعد أن فقد ابنه في انتفاضة الاقصى برصاصة قناص اسرائيلي، فقد والد محمد الدرة شقيقيه بعد 23 عاما اثر العدوان الاسرائيلي على القطاع.
وقال والد محمد الدرة انه كان يتمنى أن يستشهد مع شقيقيه وبقية الشهداء الذين سقطوا وقال "نجوت انا وزوجتي وابنائي بأعجوبة الاهية لكن لم يقدر لنا الاستشهاد وكنت اتمنى أن نكون شهداء".
...





تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275154


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاثنين 16 أكتوبر 2023 | 1 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:10
17:44
15:16
12:12
06:27
05:01
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet31°
26° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-21
33°-22
35°-23
36°-24
37°-24
  • Avoirs en devises
    26979,9

  • (13 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,35865 DT        1$ =3,17073 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 oct)   864,0 MDT
Indicateurs
....
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*