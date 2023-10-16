فيديو : بعد أن فقد ابنه في انتفاضة الأقصى، والد محمّد الدرّة يفقد شقيقيه اثر القصف الاسرائيلي على غزة‎

تداولت الاثنين 16 أكتوبر، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوالد محمد الدرة وهو يجلس قرب جثماني شقيقيه الذين استشهدا في القصف الاسرائيلي على غزة.



وبعد أن فقد ابنه في انتفاضة الاقصى برصاصة قناص اسرائيلي، فقد والد محمد الدرة شقيقيه بعد 23 عاما اثر العدوان الاسرائيلي على القطاع.

وقال والد محمد الدرة انه كان يتمنى أن يستشهد مع شقيقيه وبقية الشهداء الذين سقطوا وقال "نجوت انا وزوجتي وابنائي بأعجوبة الاهية لكن لم يقدر لنا الاستشهاد وكنت اتمنى أن نكون شهداء".



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