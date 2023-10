Les États-Unis et les puissances européennes pleinement impliqués dans les massacres commis par Israël

Leith Lakhoua



Lobjectif de lassaut isralien est de massacrer autant de Palestiniens que possible et de rendre Gaza dysfonctionnelle et inhabitable. Le rgime de Netanyahou a lintention de faire disparaitre Gaza de la surface de la terre, ce qui est confirm par lannonce, jeudi dernier, quIsral exige que les 1,1 million de personnes vivant dans le nord de la bande de Gaza soient vacues dans les 24 heures. Il sagit en fait dune marche de la mort pour les habitants de Gaza.





Il sagit dun projet gnocidaire. Gaza compte 2,2 millions dhabitants et prsente lune des plus fortes densits de population au monde. La moiti de la population, soit environ un million de personnes, a moins de 18 ans. Empchs de partir par la fermeture des points de passage vers Isral et lÉgypte, ils font face une famine systmatique, des bombardements constants et la perspective dune invasion imminente.



Depuis quelles ont lanc leur assaut sauvage sur Gaza samedi, les forces de dfense israliennes ont largu 6.000 bombes totalisant quelque 4.000 tonnes sur lenclave. Selon les autorits sanitaires palestiniennes, 1.417 personnes ont t tues, dont la moiti sont des femmes et des enfants, mais le bilan est sans doute beaucoup plus lourd. LAP a publi une vido du camp de rfugis de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, o 116.000 personnes sont entasses sur 1,4 kilomtre carr. LAP a not que le camp avait t ras par les frappes ariennes israliennes.



Le rgime de Netanyahou a coup toutes les sources dapprovisionnement en lectricit, en eau et en carburant de Gaza, un acte de punition collective qui constitue en soi un crime de guerre. Le Comit international de la Croix-Rouge a prvenu jeudi que les hpitaux risquent de se transformer en morgues, car leurs gnrateurs aliments en carburant sont court et Isral refuse douvrir des couloirs humanitaires pour vacuer les malades et les blesss graves. Lassistance respiratoire pour les bbs en couveuse et les patients gs a t arrte.



Des remarques glacer le sang manant de lensemble de lestablishment politique isralien montrent clairement que ces actes horribles ne sont que le dbut de ce que lon peut appeler lOpration Meurtre de masse.

Le massacre isralien bnficie du soutien et des encouragements des puissances imprialistes dEurope et des États-Unis. Le secrtaire dÉtat amricain Antony Blinken a rencontr Netanyahou jeudi, alors que linvasion est en cours de prparation, pour dclarer son soutien total Isral. Interrog dans une interview accorde NBC News sur lexistence de lignes rouges quIsral pourrait transgresser, Blinken a rpondu quil nallait pas entrer dans les dtails oprationnels, et encore une fois, nous sommes dtermins les soutenir.



En dautres termes, Isral dispose dun chque en blanc pour tout ce que le pays entreprendra. Lors dune confrence de presse conjointe avec Netanyahou Jrusalem, Blinken a dclar: Je me prsente devant vous non seulement en tant que secrtaire dÉtat amricain, mais aussi en tant que Juif. Lassociation explicite par Blinken de sa religion personnelle son rle officiel de reprsentant du gouvernement amricain rvle son indiffrence et son ignorance de la sparation constitutionnelle de lÉglise et de lÉtat. Sa dclaration alimente la propagande antismite, car elle associe faussement tous les Juifs aux crimes du rgime de Netanyahou.