تطورات جديدة في ملف قضية التحيل واختلاس اموال من "صوناد" قابس

قرر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بقابس, بعد استنطاق المسؤولين فيما عرف بقضية تلاعب أشخاص بمعطيات فواتير من أجل استغلال أموال الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" بقابس الإفراج عن 8 أشخاص ،و أصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق متهم.



ووفق ملف القضية فأن الابحاث فيها انطلقت أثر التفطن لوجود شبهات تحيّل واختلاس أموال بلغت قيمتها المادية 300 ألف دينار وفق ملف القضية والابحاث .





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وانطلقت التحقيقات في الملف بعد أن وردت على الإدارة العامّة للشركة الوطنيّة لإستغلال وتوزيع المياه مذكرة صادرة عن الإدارة الجهوريّة للإستغلال بالجنوب مفادها وجود شبهة تلاعب بمعطيات فواتير من أجل التحيّل والإستيلاء على أموال الشركة المذكورة بدون وجه حق بناء على تقرير قامت به إدارة التفقد بذات الشركة من خلال إجراء مراجعة وتدقيق لعمليات إصلاح الفواتير بإقليم قابس خلال سنوات 2019 و 2020 و 2021.



وثبت من خلال الأبحاث المجراة من قبل الوحدة المتعهدة بالبحث تعمدهم إستغلال ثغرات بالمنظومة التجارية الخاصة بالشركة والإستيلاء على أموال المنخرطين أثناء قدومهم لخلاص فواتير المياه الخاصة بهم عوض إيداعها بالخزينة خلال الثلاث سنوات المذكورة كبدت الخزينة العامّة خسائر قدرت بـ 300 ألف دينار عملة تونسيّة.