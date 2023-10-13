إضراب في قطاع نقل المحروقات يوميْ 19 و20 أكتوبر الجاري

تمسكت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية بتنفيذ اضراب يومي 19 و20 أكتوبر 2023 وذلك اثر الجلسة المنعقدة اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، وفق ما أكّده موقع الشعب نيوز.





وتأتي الجلسة إثر برقية الإضراب الصادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 18 أوت 2023 والمتضمن التنبيه بالإضراب يومي 31 أوت و 01 سبتمبر 2023 بقطاع نقل المحروقات للمطالبة بامضاء الملحق التعديلي عدد 10 و تخصيص اتفاقية قطاعية لفائدة عمال نقل المحروقات.



...





وتم تأجيله يوم 28 اوت 2023 الى يومي 14 و 15 سبتمبر 2023 لمزيد التشاور حول النقاط الواردة بالتنبيه بالاضراب كما تم تأجيله مرة ثانية بتاريخ 11 سبتمبر الى يومي 29 و 30 سبتمبر 2023 لغياب ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومرة ثالثة في جلسة أخرى لغياب ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة و الغرفة الوطنية للنقل البري والغرفة الوطنية لنقل البضائع .



و قرر في تلك الجلسة تأجيل الاضراب الى يومي 19 و 20 أكتوبر 2023 لإتاحة المزيد من الأجال لوزارة الشؤون الاجتماعية لمتابعة المساعي الصلحية مع الأطراف المعنية لدراسة النقاط المحضر في حين تغيب ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة مما جعل الطرف النقابي يتمسك بالاضراب.