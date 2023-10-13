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المنتخب التونسي ينهزم وديا امام كوريا الجنوبية برباعية 0-4

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Publié le Vendredi 13 Octobre 2023 - 14:01 قراءة: 0 د, 26 ث
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم في سيول (كوريا الجنوبية) امام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة برباعية نظيفة (0-4) في اول مباراة ودية له في برنامج رحلته الاسيوية .

وسجل للمنتخب الكوري الجنوبي لاعب باريس سان جرمان "لي كانغ اين" د55 ود57 وياسين مرياح د66 ضد مرماه ولاعب توتنهام هوانغ وي جو د91.
وسيلاقي المنتخب التونسي في مباراته الودية الثانية في رحلته الاسيوية منتخب اليابان يوم الثلاثاء.
...

ويستعد المنتخب التونسي لخوض تصفيات كاس العالم 2026 ( منطقة افريقيا) ثم نهائيات كاس امم افريقيا (كوتديفوار 2024 ).


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