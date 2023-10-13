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هذا ما قررته جلسة العدالة الانتقالية في حق السرياطي ومسؤولين سابقين بالداخلية

Publié le Vendredi 13 Octobre 2023 - 09:12 قراءة: 0 د, 51 ث
      
نظرت أمس هيئة الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بتونس في القضية عدد 4 المتعلقة بتعذيب أستاذ رياضيات رشاد جعيدان بدهاليز وزارة الداخلية على خلفية اتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم .

و حضر المتضرر رشاد جعيدان وكان تم سماعه في جلسة سابقة وحضر محامي أصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه وكذلك نيابة عن زميله الأستاذ مختار الطريفي ممثل OMCT Tunisie وقدم طلبا في استدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التأخير في انتظار حضور ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية كما اذن بتفعيل البطاقات الضرورية لجلب المنسوب إليهم الإنتهاك وفوض النظر للمحكمة.

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وحضرت ممثلة عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس كما حضرت ممثلة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ببلجيكا لمواكبة الجلسة.

وبالمناداة على المنسوب لهم الإنتهاك من بينهم علي السرياطي ومسؤولين سابقين بالداخلية لم يحضر أي منهم وكان تم سماع البعض في جلسات سابقة في حين صدر في شأن البعض منهم بطاقات جلب وتحجير السفر عنهم فيما لم يبلغ البعض الٱخر الإستدعاءات لاقتضاب الهوية وعدم معرفة العنوان.
وقد قررت هيئة الدائرة تأخير المحاكمة لجلسة 28 ديسمبر 2023 لاكتمال النصاب القانوني للدائرة.


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