وزارة أملاك الدّولة: استرجاع 4 عقارات دولية فلاحية بمساحة 86 هك في زغوان

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية زغوان اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 أربعة عقارات دولية فلاحية بمعتمدية بئر مشارقة على مساحة جملية تقدر بـ 86 هك، والتي سبق الاستيلاء عليها والتصرف فيها من قبل الغير.



وتم ذلك بحضور السلط الإدارية المتداخلة بالتنسيق المحكم مع الأجهزة الأمنية، وذلك تنفيذا لقرار إسقاط حقّ صادر عن وزيري أملاك الدّولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وثلاثة قرارات إخلاء صادرة عن والي الجهة.

هذا وتمّ تسليم العقارات المستردّة إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية في انتظار إعادة توظيفها في أقرب الآجال طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.



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