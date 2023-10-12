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مفتي الجمهورية يقوم بزيارة تدقيق الي شركة سيكام ويطلع على نشاطها في انتاج معجون الطماطم والهريسة والتين والسفرجل

Publié le Jeudi 12 Octobre 2023 - 16:19 قراءة: 0 د, 31 ث
      
نشرت أمس الاربعاء، الصفحة الرسمية لديوان الافتاء بيانا أعلنت من خلاله أن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أدى صحبة فريق التدقيق المشترك بين ديوان الافتاء والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية زيارة تدقيق إلى شركة سيكام ( Sicam).

وجاء في البيان أن المفتي تعرف بالمناسبة على نشاط الشركة المتنوع في الصناعة الغذائية من معجون الطماطم بأنواعه وأحجامه المختلفة، ومعجون الهريسة، والتين والسفرجل.

...

وأضاف البيان بأن مفتي الجمهورية ثمّن جهود العاملين بالشركة ودعاهم إلى مواصلة "بذلهم السخي خدمة لتونس في دعم الاقتصاد الوطني بالمحافظة على النسيج الصناعي الوطني وديمومته ومزيد اشعاعه داخل تونس وخارجها".


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