مريم بلقاضي تعلن عدم بث برنامج من تونس لأسباب تقنية ‎

نشرت الاربعاء 11 أكتوبر، الاعلامية مريم بالقاضي تدوينة أعلنت من خلالها عن تعذّر بث برنامج من تونس على قناة تلفزة تي في لليوم الثاني على التوالي.

وقالت في تدوينتها "تعذر علينا لليوم الثاني على التوالي بث برنامجنا اليومي "من تونس" الذي ييث على قناة تلفزة تيفي لأسباب تقنية.شكرا على تفهمكم، لنا عودة قريبة ان شاء الله وذلك في اشارة الي تواصل عدم بث البرنامج في الايام القادمة.



تابعونا على ڤوڤل للأخبار