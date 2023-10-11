سمير الشفي في رسالة لقيس سعيد " انصحك بالتحاور مع النقابيين والاتحاد للخروج من الأزمة الحالية"‎

وجه الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا " أنه لا مستقبل للحياة السياسية في تونس دون تشريك الأحزاب والمنظمات".وأضاف في حوار عبر أمواج إذاعة شمس أف أم" الاحزاب والنقابات وغيرها من الوسائط لا تزال العمود الفقري للعملية السياسية والديمقراطية" متابعا " تجاوز النقاببين والمنظمات الوطنية عمل غير سليم ومن اخطا من السياسيين يعاقب لكن هنالك أحزاب مناضلة".وتابع الشفي " الحوار مع الإتحاد والمجتمع المدني افضل من ضرب الحياة السياسية"...