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اليم: تدخّل لفظّ خلاف في حفل زفاف فازهقوا له روحه بسكين !!

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 16:06 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تحول ليلة أمس حفل زفاف بمنطقة مسيوتة من معتمدية العلا من ولاية القيروان الى مأتم ،حيث تم قتل شاب بعد ان تم طعنه بالة حادة من قبل شاب آخر.

ووفق ما توفر من معطيات فأن خلاف نشب بين بعض المدعوين في حفل الزفاف فتدخل الهالك لفظّه فتلقى طعنات على مستوى القلب أدت الى وفاته على عين المكان .

...

وقد تمكن اعوان فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بحفوز من القاء القبض علي القاتل وتحرير محضر بحث في شأنه من اجل تهمة القتل العمد.


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