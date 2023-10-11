محسن حسن: البنوك مهددة و على الدولة الاقتراض مباشرة من البنك المركزي

دعا الخبير الاقتصادي محسن حسن وزارة المالية في حوار عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم الى تنويع آليات التمويل الداخلي للميزانية و عدم التعويل فقط على اللجوء المباشر و المفرط للتداين من البنوك قائلا أن لذلك انعكاسات سلبية على السيولة و قدرة البنوك على تمويل الاستثمار و اقراض المؤسسات و الأفراد .واوضح أن لجوء الدولة للاقتراض المباشر من البنك المركزي بعد تنقيح قانونه الأساسي هو أقل ضررا من اللجوء المباشر المفرط للبنوك اذا كانت العملية مؤطرة.وقال أن ذلك سيقلص الضغط على البنوك و ينوع مصادر التمويل مضيفا أنه من حق الدولة رفع أموال من السوق الداخلية ولكن يجب التفكير في المؤسسات و الأفراد و مدى تأثرهم بنقص السيولة.

وكانت الدولة التونسية أبرمت يوم أمس الثلاثاء إتّفاقية لتعبئة قرض مجمّع بالعملة لدى 18 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يعادل بالدينار حوالي 750 مليون، حسب بلاغ لوزارة المالية .وبيّنت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال إشرافها على موكب التوقيع الذي انتظم بمقرّ الوزارة، أنّ هذه الاتفاقية تندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدّولة المبرمجة ضمن قانون الماليّة لسنة 2023، مشيرة إلى أنّ هذا القرض" يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم وذلك من حيث الشروط والكلفة".وحسب الخبير الإقتصادي عز الدّين سعيدان فإن وزارة المالية أبرمت خلال الخمس سنوات الاخيرة سبع اتفاقيات قرض مجمعة من هذا النوع.وكان الخبير الاقتصاد،، بين في تصريح سابق ل"وات"، أن القرض المجمّع، الذّي يأتي في إطار تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدولة المبرمجة ضمن قانون المالية لسنة 2023، "يتم، أساسا، على الودائع لأجل لحرفاء البنوك غير المقيمين وهو ما يطلق عليه في المجال البنكي تحويل الودائع لأجل إلى قروض متوسطة المدى لفائدة الدولة".كما أشار الخبير في تصريحه الى شحة المعلومات التي تنشرها الوزارة في ما يتعلق بمثل هذه القروض على غرار "قيمة القرض بالعملة الصعبة والعملة المعتمدة ومدّة القرض ونسبة فائدته المطبقة وطريقة سداده" اضافة الى قائمة البنوك المعنية باتفاقية القرض.