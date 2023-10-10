تحجير السفر عن العياشي الهمامي والإبقاء عليه بحالة سراح

قرّر قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الإبقاء بحالة سراح على المحامي العياشي الهمامي، وذلك إثر استنطاقه بخصوص القضية المتعلّقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي.



كما أصدر قاضي التحقيق قرارا بتحجير السفر عن الهمامي ومنعه من الظهور بالأماكن العامة.

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