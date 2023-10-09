Babnet

دليلة مصدّق: الوضع الصحي لشقيقي غير مطمئن

Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 20:08 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعلنت المحامية دليلة بن مبارك مصدق أنه تم إطلاق سراح ابنتها منذ قليل بعد أن تم ''احتجازها'' خلال زيارتها لخالها جوهر بن مبارك في مستشفى الحبيب ثامر.

وقالت مصدق في تصريح لاذاعة موزاييك أن وعكة صحية أصابت شقيقها جوهر بن مبارك الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ 14 يوما أثناء زيارة هيئة الدفاع له.

...

وأضافت أن ملامحه بدت متعبة للغاية اليوم قبل أن يصاب بحالة إغماء ما استوجب نقله في سيارة إسعاف إلى مستشفى الحبيب ثامر مؤكدة على أن هيئة الدفاع لم تتمكن من الإطلاع عن ملفه الصحي.

وحسب ما ورد من معطيات على هيئة الدفاع بينت المحامية دليلة مصدق أنه تمت إعادة شقيقها مساء إلى زنزانته دون الكشف عن حقيقة وضعه الصحي.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274724


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاثنين 09 أكتوبر 2023 | 24 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:20
17:54
15:22
12:14
06:21
04:55
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet27°
20° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-19
31°-19
31°-20
32°-19
32°-20
  • Avoirs en devises
    26955,6

  • (9 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,35213 DT        1$ =3,17990 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 oct)   1517,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*