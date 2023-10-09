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نجيب الدزيري: يا تلفزة وطنية ما تعرفش غزّة !؟ يزّيو مالرداءة يا اعلام العار ‎

Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 12:22 قراءة: 0 د, 28 ث
      
استغرب الاثنين 9 أكتوبر، نجيب الدزيري غياب التغطية الاعلامية لمستجدات الاحداث في غزة في مختلف وسائل الاعلام وعلى رأسها التلفزة التونسية وتساءل قائلا "يا تلفزة وطنية، ما فيبالكمش بغزة...تعديو في وثائقي، وينهم أغاني المقاومة.

وأشار الدزيري الي انه وفي مقابل الموقف التاريخي والمشرف لرئاسة الجمهورية هناك غياب لبرمجة خاصة في وسائل الاعلام وقال مستنكرا "فهمتواعلاش اعلام العار".

...

وتابع قائلا " ناس تضرب بالكرتوش وهوما يستدعاو في الرابورات ويعديو في نفس الغنايات" وخاطب وسائل الاعلام قائلا "يزيو مالرداءة وانخرطوا مع شعبكم".


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