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وفاة فتاة القمر الدكتورة لمياء حكيم

Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 11:19 قراءة: 0 د, 37 ث
      
نعت جامعة تونس المنار، مساء يوم الأحد 8 أكتوبر 2023، الدكتورة لمياء حكيم "بنت القمر" التي وافتها المنية بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت جامعة تونس المنار، على صفحتها بموقع فايسبوك، إن الراحلة لمياء حكيم، ''شابة الاستثنائية تحدت كل الصعوبات وتحصلت على شهادة الدكتوراه من كلية العلوم بتونس في علم الوراثة لتكون بذلك أول طالبة في العالم من أطفال القمر متحصلة على شهادة دكتوراه وعلى الوسام الوطني للتفوق العلمي''.
وكانت الراحلة مصابة بمرض "كزيرودارما" (xeroderma)، لذا تعاني من حساسية مفرطة للأشعة ما فوق البنفسجية، سواء القادمة من الشمس أو من أنواع معينة من الفوانيس.
...


رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهم ذويها جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.




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