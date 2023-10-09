حي ابن خلدون:عام "سرسي" لمسن من اجل تهمة التحرش في الحافلة !!

قضت ليلة الجمعة هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس ،بالحكم بعام سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق مسن اتهم بالتحرش بفتاة داخل الحافلة بجهة حي ابن خلدون.



وقد أصرت المتضررة على تتبع المتهم عدليا .

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