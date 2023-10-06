العاصمة: حجز ذهب مُرصّع بالألماس بقيمة 1.6 مليون دينار

أفادت الإدارة العامة للديوانة بضبط كمية هامة من الذهب المرصع بالألماس كانت بحوزة أحد الأشخاص بصدد عرضها للبيع بجهة تونس العاصمة ولا يملك في شأنها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها، وذلك إثر عمل استعلاماتي.



ووفق بلاغ للديوانة، فقد تم إجراء الاختبارات والمعاينات اللازمة لكمية الذهب والألماس المحجوزة وقدّر وزنها بما يقارب الـ3400 غرام من الذهب و504 قيراط من الألماس، بقيمة جملية تقدّر بـ 1.6 مليون دينار. وتم قد تحرير محضر حجز في الغرض، وفق المصدر ذاته.





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