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الطبوبي في مؤتمر الصحفيين: تضامن الاتحاد مع الصحفيين ونقابتهم، المطالبة بإلغاء المرسوم 54 وضرورة الحوار لإنقاذ القطاع

Publié le Vendredi 06 Octobre 2023 - 12:24 قراءة: 0 د, 34 ث
      
ألقى نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد على منبر المؤتمر السادس للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنعقد اليوم 6 أكتوبر بالعاصمة كلمة مطولة أتى فيها على عدة نقاط.

وقد استهل كلمته بالتعبير عن سعادته بالدعوة المتجددة للاتحاد ليكون بين الصحفيين ناقلا لهؤلاء" مشاعر تضامن الشغّالين التونسيين مع إخوتهم الصحفيين التونسيين، فرسان الكلمة الحرّة وأبطال حرية التعبير المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين."

...

واستغل الأمين العام المناسبة "لاستحضار الروابط التاريخية التي تجمع النقابيين وللتأكيد على ما يتقاسمونه من مبادئ مشتركة وما يربط بينهم من أهداف والتزامات تُجاه الشعب والوطن في الدفاع عن المهنة وعن حرية الرأي والصحافة والتعبير وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيات والصحفيين.

الكلمة الكاملة لنورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد


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