une première en Tunisie... Orange Tunisie, en collaboration avec ITS.COM, lance un projet à grande échelle de solarisation de son réseau mobile

Communiqu de Presse - Depuis son lancement commercial en 2010, Orange Tunisie mne une politique de responsabilit sociale, en ligne avec sa stratgie doprateur de tlcommunications multiservices, qui se base sur 3 grands axes : linclusion numrique, lenvironnement et la mixit et qui se conforme aux Objectifs de Dveloppement Durable (ODD). Lambition dOrange Tunisie est dtre un acteur important, de par son mtier, de la transformation digitale en Tunisie et daccompagner la transition cologique et nergtique du pays vers des nergies renouvelables.





Ainsi et dans le domaine de la protection de lenvironnement et de la transition nergtique, Orange Tunisie a lanc plusieurs chantiers depuis 2020 : Processus de renouvellement de la certification iso 14001, collecte et recyclage de lensemble des dchets, programme defficacit nergtique en collaboration avec la start-up Wattnow, avec un gain de 30% sur la consommation des sites administratifs et de 10% pour les data centers, formations et engagement des collaborateurs, y compris le top management. Tous ces chantiers font appel la fois lexpertise dOrange Tunisie et celle de plusieurs partenaires tunisiens.



Lun des derniers grands chantiers mis en place tout rcemment est celui du projet de solarisation progressive des sites techniques dOrange Tunisie. En effet, Orange Tunisie et la socit International Telecom Services (



Plus prcisment, le projet concerne plus de 1000 sites et a pour objectif de produire de lnergie renouvelable et rduire ainsi lempreinte carbone dOrange Tunisie. Le taux dnergie dorigine renouvelable sur la consommation globale du rseau mobile dOrange Tunisie atteindra terme 15%.



En effet, la consommation lectrique du rseau reste un poste important dans la comptabilit carbone, responsable de lmission directe de gaz effet de serre (GES).



Lobjectif affich dOrange Tunisie est de diminuer son empreinte carbone de prs de 3550 tonnes dquivalent CO2.



Ce projet, pionnier en Tunisie, contribuera acclrer la transition nergtique du pays et atteindre les objectifs environnementaux dOrange Tunisie dici 2025 , selon Adel Akrout, CTO et Chief Climate Officer de loprateur.



Notre partenaire ITS.COM, agr par la STEG et lANME, est un spcialiste du dploiement des solutions photovoltaques ayant plusieurs rfrences pour une puissance cumule de plusieurs MWc. Son engagement et sa coopration avec la STEG sont donc des lments cls dans laboutissement de ce projet , a-t-il galement ajout.



