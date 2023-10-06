Babnet

صورة اليوم: رونالدو في قبضة الأمن بسبب براكاج

Publié le Vendredi 06 Octobre 2023 - 09:15 قراءة: 0 د, 14 ث
      
أعلنت الخميس 5 أكتوبر، الادارة العامة للأمن الوطني عن ايقاف نفرين بعمر 17 سنة بحي ابن خلدون بالكاف من أجل السرقة باستعمال العنف وتحت طائلة التهديد بسكين.

ونشرت الصفحة الرسمية للادارة العامة للأمن الوطني صور المشتبه بهما وقد كان أحدهما يرتدي قميص اللاعب كريستيانو رونالدو في فريقه النصر السعودي.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274531


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الجمعة 06 أكتوبر 2023 | 21 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:24
17:58
15:26
12:14
06:18
04:52
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet27°
25° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-20
26°-19
27°-19
27°-19
29°-20
  • Avoirs en devises
    26668,5

  • (5 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,34600 DT        1$ =3,19250 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 oct)   1263,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*