صورة اليوم: رونالدو في قبضة الأمن بسبب براكاج

أعلنت الخميس 5 أكتوبر، الادارة العامة للأمن الوطني عن ايقاف نفرين بعمر 17 سنة بحي ابن خلدون بالكاف من أجل السرقة باستعمال العنف وتحت طائلة التهديد بسكين.



ونشرت الصفحة الرسمية للادارة العامة للأمن الوطني صور المشتبه بهما وقد كان أحدهما يرتدي قميص اللاعب كريستيانو رونالدو في فريقه النصر السعودي.

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