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الطبوبي: 'البلاد تحتاج استقرارا سياسيا.. ومتمسكون بالسيادة الوطنية'

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 17:43 قراءة: 0 د, 58 ث
      
أشرف أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، صباح اليوم الخميس، على افتتاح مؤتمر النقابة الخصوصية لمتفقدي التعليم الثانوي تحت شعار " بيد نبني وبالأخرى نناضل من أجل وطن أجمل ومستقبل افضل ".

وأكد الطبوبي بالمناسبة، أن المرحلة تتطلب إصلاحا تربويا وتحقيق مطالب المربين وخلق تكوين ورسكلة جديدة لهم وضمان تطوير المنظومة التربوية.

...

وشدد الأمين العام، في تصريحات نقلها "موقع الشعب نيوز" التابع لاتحاد الشغل، على أن البلاد تحتاج استقرارا سياسيا وأن الوضع الحالي يتطلب وحدة وطنية حقيقية صادقة بعيدا عن الشعارات، مؤكدا أن المنظمة ستبقى مدافعة عن الحريات العامة والفردية والدفاع عن قضاء مستقل.

وجدد الطبوبي دعم المنظمة للإصلاحات في البلاد بالتوازي مع تمسكه مع حق الشعب بأغلب فئاته في الدعم باعتبار أن أغلبية كبيرة من التونسيين تعيش صعوبات مادية كبيرة جراء ارتفاع الأسعار وتدهور الأجور.

وعبر المتحدث عن دعم الاتحاد للسيادة الوطنية التي "لا طالما دافع عنها من خلال الدعوة الى احترام خصوصياتنا التونسية وسيادتنا وقدراتنا".
وأضاف : "تدخل الرئيس بخصوص الرحلات السياحية وانهاء بعض المظاهر الفوركلورية لدى استقبال السياح خطوة نستحسنها مع التأكيد على أن تونس كانت دائما توفر الظروف الجيدة لكل زوارها، ولكن كرامة التونسيين وصورة البلاد فوق كل اعتبار آخر".


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