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بسبب تدوينة، الصحفي ياسين الرمضاني يواجه تهمة عقوبتها 10 سنوات سجنا اثر شكاية من توفيق شرف الدين‎

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 15:13 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أفادت الخميس 5 أكتوبر، المحامية ماجدة المستوري أن منوبها الصحفي باذاعة صبرة أف أم تم إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضده أمس الاربعاء بتهمة استعمال انظمة معلوماتية لنسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والاضرار به معنويا مع كون المتضرر موظفا عموميا على معنى الفصل 24 من المرسوم 54.

وأوضحت المحامية ان الابحاث انطلقت يوم 3 أكتوبر على خلفية شكاية تقدمت ضده من طرف وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين اثر نشره تدوينة فايسبوكية.

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يذكر أن الفصل 24 ينص على عقوبة سجنية ب5 سنوات وخطبة مالية ب50 ألف دينار لمرتكب التهمة المشار اليها وتضاعف العقوبة في حال كان المتضرر موظفا عموميا.

تجدر الاشارة الي ان نقابة الصحفيين كانت أصدرت بيانا طالبت من خلاله بالافراج الفوري عن ياسين الرمضاني معتبرة ان ايقافه حلقة جديدة من سلسلة استهداف حرية التعبير.


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