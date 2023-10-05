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عدنان بلحاج عمر: 'الأغلب تم إيقاف عبير موسي لمنعها من الترشح للانتخابات'

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 10:58 قراءة: 0 د, 33 ث
      
توقع الناشط السياسي المساند للحزب الدستوري الحر، عدنان بلحاج عمر، اليوم الخميس 05 أكتوبر 2023، أن إيقاف رئيسة الحزب عبير موسي منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وخلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس ، قال عدنان بلحاج عمر، إن "الفرضية الغالبة تشير إلى أن إيقاف موسي الهدف منه منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية".

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ولفت ضيف شمس أف أم إلى أن القانون السابق يمنع ترشّح كل شخص محكوم عليه بـ6 أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ وحاليا القانون غير موجود ولكن قد يتم التنصيص فيه على منع من يحكم بالسجن مع تأجيل التنفيذ أو من لع تتبعات من التشرح للانتخابات.


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