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حدائق المنزه: إيقاف 23 افريقيا ومباشرة ابحاث قضائية ضدهم

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 09:23 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تمكنت الوحدات الاستعلامتية بمنطقة الحرس الوطني بحدائق المنزه معززة بالتدخلات السريعة بإقليم أريانة من الاطاحة بمجموعة من الأفارقة جنوب الصحراء متخفين بإحدى المنازل وتباشر في شأنهم 3 محاضر من أجل تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة، الإقامة غير شرعية بالبلاد التونسية ودخول التراب التونسي بطريقة غير قانونية، وصاحب المنزل قضية في عدم الاعلام عن ايواء اجنبي.
هذا وتمت استشارة النيابة العمومية التي أذنت بالاحتفاظ ب 23 نفر من جنوب الصحراء.


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