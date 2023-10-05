كان يقوم بتحويلات مالية مسترابة... الاطاحة بوفاق اجرامي دولي من أجل تبيض الاموال

تمكنت أمس الفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالعوينة من تفكيك وفاق إجرامي دولي ينشط بين تونس وبلدان إفريقية وآسيوية يتعمد القيام بعمليات ماليّة مسترابة ومخالفة قانون الصرف وإعتماد طريقة الحوالة السوداء Hawala لتصريف العملة على خلاف الصيغ القانونيّة وحجز مبلغ مالي نقدا من العملة التونسيّة قدره 300 ألف دينار و سيارات بلغت قيمتها 120 ألف دينار عملة تونسيّة.
وأفضت الأبحاث أن المبالغ المحولة على خلاف الصيغ القانونية منها ما يتم إستغلالها من قبل أنفار من جنوب الصحراء بغاية خلاص معاليم الإقامة بالبلاد التونسيّة والتحضير لإجتياز الحدود البحريّة خلسة ومنها ما يتم إستغلالها للقيام بعمليات توريد سلع من بلدان آسيوية دون إتباع المسالك البنكيّة القانونيّة والتفصي من خلاص المعاليم الديوانيّة والتهرب الضريبـي.
هذا و بِإِستشارة ممثل النِيابة اُلْعموميّة لَدى اُلْمحكمة الإِبتدائِيّة بصفاقس، أذن للوحدة المتعهّدة بالبحث بالإِحتفاظ بِعدد 7 أنفار من أفراد الشبكة.
وأفضت الأبحاث أن المبالغ المحولة على خلاف الصيغ القانونية منها ما يتم إستغلالها من قبل أنفار من جنوب الصحراء بغاية خلاص معاليم الإقامة بالبلاد التونسيّة والتحضير لإجتياز الحدود البحريّة خلسة ومنها ما يتم إستغلالها للقيام بعمليات توريد سلع من بلدان آسيوية دون إتباع المسالك البنكيّة القانونيّة والتفصي من خلاص المعاليم الديوانيّة والتهرب الضريبـي.
هذا و بِإِستشارة ممثل النِيابة اُلْعموميّة لَدى اُلْمحكمة الإِبتدائِيّة بصفاقس، أذن للوحدة المتعهّدة بالبحث بالإِحتفاظ بِعدد 7 أنفار من أفراد الشبكة.
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