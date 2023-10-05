بكلفة 360 ألف دينار: قطر الخيرية تدشن مركز الصحة الأساسية ببومرداس





وقدمت كريمة بوسالمي المشروع مذكرة بالاتفاقية الإطارية مع وزارة الصحة ومبرزة جهود قطر الخيرية في معاضدة دور الدولة في مجال الصحة ونوهت بالتعاون الذي أبداه المكتب الرئيسي للجمعية في جلب الموارد لتمويل المشاريع.



تم أمس الأربعاء 05 أكتوبر 2023 تدشين المركز الجديد للصحة الأساسية ببومرداس من ولاية المهدية وقد حضر حفل التدشين عبد الفتاح شقشوق والي الجهة والمدير الجهوي للصحة وثلة من اطارات ولاية المهدية ومديرة جمعية قطر الخيرية مكتب تونس كريمة بوسالمي. هذا المشروع الذي أنجزته قطر الخيرية بلغت كلفته 429,000 ريال قطري ما يعادل 360 الف دينار تونسي.وقدمت كريمة بوسالمي المشروع مذكرة بالاتفاقية الإطارية مع وزارة الصحة ومبرزة جهود قطر الخيرية في معاضدة دور الدولة في مجال الصحة ونوهت بالتعاون الذي أبداه المكتب الرئيسي للجمعية في جلب الموارد لتمويل المشاريع.

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كما نوه والي المهدية بالدور الذي لعبته جمعية قطر الخيرية في عديد المجالات بجهة المهدية خاصة في مجال السكن الاجتماعي وخلق موارد الرزق وكفالة الأيتام داعيا لمزيد التعاون.



كما أعرب المدير الجهوي للصحة بالمهدية عن جزيل شكره لجمعية قطر الخيرية لانجازها هذا المشروع متمنيا المزيد من التعاون .



