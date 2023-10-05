Babnet

بكلفة 360 ألف دينار: قطر الخيرية تدشن مركز الصحة الأساسية ببومرداس

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 09:16 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تم أمس الأربعاء 05 أكتوبر 2023 تدشين المركز الجديد للصحة الأساسية ببومرداس من ولاية المهدية وقد حضر حفل التدشين عبد الفتاح شقشوق والي الجهة والمدير الجهوي للصحة وثلة من اطارات ولاية المهدية ومديرة جمعية قطر الخيرية مكتب تونس كريمة بوسالمي. هذا المشروع الذي أنجزته قطر الخيرية بلغت كلفته 429,000 ريال قطري ما يعادل 360 الف دينار تونسي.

وقدمت كريمة بوسالمي المشروع مذكرة بالاتفاقية الإطارية مع وزارة الصحة ومبرزة جهود قطر الخيرية في معاضدة دور الدولة في مجال الصحة ونوهت بالتعاون الذي أبداه المكتب الرئيسي للجمعية في جلب الموارد لتمويل المشاريع.

...

كما نوه والي المهدية بالدور الذي لعبته جمعية قطر الخيرية في عديد المجالات بجهة المهدية خاصة في مجال السكن الاجتماعي وخلق موارد الرزق وكفالة الأيتام داعيا لمزيد التعاون.

كما أعرب المدير الجهوي للصحة بالمهدية عن جزيل شكره لجمعية قطر الخيرية لانجازها هذا المشروع متمنيا المزيد من التعاون .



تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274454


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الخميس 05 أكتوبر 2023 | 20 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:25
17:59
15:27
12:15
06:18
04:52
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet30°
25° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
28°-20
26°-19
26°-20
27°-20
  • Avoirs en devises
    26419,0

  • (4 oct)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,34736 DT        1$ =3,18803 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 oct)   1224,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*